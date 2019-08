CD&V vindt verdwijnpaal in Ooststatiestraat overbodig Marc Ceulemans

13 augustus 2019

12u00 0 Kontich De CD&V betreurt dat de verdwijnpaal in de Ooststatiestraat opnieuw in werking wordt gesteld, zij het dan met andere uren. Raadslid Luc Blommaerts (CD&V) merkt namens zijn partij op dat Open Vld haar beloften van voor de verkiezing nu als bestuurspartij, heeft ingeslikt. “De Liberalen hebben steeds gesteld dat de paal nefast is voor de middenstand”, zegt Blommaerts.

“Als de paal (knip) voor de fietsers toch veiliger is, dan moet men in Kontich eerst in de straten zonder fietspaden, aan beide kanten van de weg een paal plaatsen”, klinkt het bij CD&V.

Verder vindt CD&V dat de heraanleg van het kruispunt Ooststatiestraat-Hofstraat niet in het voordeel van de fietsers is. Er kruist daar nog veel autoverkeer vanuit de Nachtegaalwijk. Beter had men het fietspad, eventueel verhoogd doorgetrokken vanuit de Ooststatiestraat naar het deel van de ‘fietsstraat’, zoals de CD&V indertijd heeft voorgesteld.

Blommaerts gaat er vanuit dat een knip drukker verkeer veroorzaakt in andere straten, zoals in dit geval de Antwerpsesteenweg en de Helenaveldstraat.

“Het standpunt van Open Vld voor de verkiezingen en na de verkiezingen is identiek gebleven”, repliceert schepen Wim Claes, namens zijn partij. Hij verwijst naar de website en de folders van Open Vld. “Voor Open Vld mag de verdwijnpaal weg, maar moeten minstens de uren aangepast worden”.

“Na overleg met onze coalitiepartner N-VA werd beslist om de uurregeling aan te passen: niet meer op woensdagmiddag, niet meer in de zomervakantie en ’s avonds een uurtje minder.”

“Wie in een coalitie stapt met de ‘uitvinders’ van de verdwijnpaal (N-VA & Dorpslijst Sander) weet dat men de verdwijnpaal niet definitief zou kunnen laten verdwijnen. In Kontich was er op de verkiezingsavond geen enkele andere coalitie mathematisch mogelijk dan met één van deze partijen. Ook raadslid Blommaerts zou er niet in gelukt zijn om dit aan te passen. Hij beseft dit ongetwijfeld, maar voert graag op een opportunistische manier oppositie. Het project dat wij met N-VA gestart zijn, is daarenboven veel ambitieuzer dan een thema als de verdwijnpaal”, zegt schepen Wim Claes die nog opmerkt dat zij heel wat positieve reacties krijgen uit bepaalde wijken waar het met de verdwijnpaal rustiger wordt.

Schepen van Motiliteit Willem Wevers (N-VA) die mee een van de architecten is, toont met cijfers aan dat de verdwijnpaal (knip) zijn nut al heeft bewezen.

“Heel concreet komen er per uur tijdens de ochtendspits ongeveer 150 auto’s minder van de bruggen van Lint. Het verkeer dat toch nog door ons dorp rijdt, en ja, dat is nog steeds veel verkeer, wordt aan de rand van het dorp op de N1 afgeremd, waardoor de files in ons centrum verminderen. Het aantal letselongevallen daalde met 60% sinds de knip in de Ooststatiestraat”, zijn enkele van de positieve voordelen die Wevers aanhaalt.