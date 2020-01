CD&V pleit voor verlichting fietspad spoorwegberm Marc Ceulemans

18 januari 2020

Volgens CD&V is het voor de veiligheid noodzakelijk dat het fietspad van de spoorwegberm tussen de Reepkenslei en de N1 van verlichting wordt voorzien. “Maar gezien de berm een ecologische functie vervult, is verlichting totaal ongewenst”, reageert schepen van Groenvoorziening Wim Claes (Open Vld).

Vorig weekend vond er nog een grote plantactie naast de berm plaats, waar zo’n 300 buurtbewoners aan meewerkten.

CD&V-raadslid Luc Blommaerts wijst erop dat er gedurende heel wat maanden in het jaar het al vroeg donker is.

“Er zijn bijvoorbeeld ook veel scholieren die uit de richting van Waarloos naar Kontich fietsen en omgekeerd, wanneer het ’s morgens nog donker is. Dit geldt ook voor sommige secundaire scholen die om 17 uur eindigen”, motiveert Luc Blommaerts het voorstel van CD&V.

“Het ‘donker’ houden werd door de jury als positief element meegenomen in de beoordeling bij het provinciale laureaatschap ‘Natuur je buurt project’”, haalt schepen Wim Claes aan.

“Bovendien is het hier zeker niet stikdonker, gezien de straatverlichting van de N1 en de Reepkenslei èn de uitstraling van spots uit de KMO-gebouwen. Decennia lang was er ook al een fietspaadje en toen was het ook niet verlicht. Nu is de route verbreed, veel zichtbaarder en veiliger dan ervoor. Met fietsverlichting moet dit zeker lukken”, meent schepen Claes.

En wie het echt niet durft door het ‘donker’ te rijden, kan eenvoudigweg een omweggetje van ongeveer 200 meter maken via de kapel aan de Reepkenslei”, geeft Wim Claes nog mee.