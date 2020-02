CD&V betreurt afbraak van de voorgevel van herberg ‘In de Fortuin’ Marc Ceulemans

19 februari 2020

17u39 8

“Ik vind het jammer dat het schepencollege stelt dat de gevel van de herberg weinig historische waarde heeft”, betreurt CD&V raadslid Luc Blommaerts, verwijzend naar de goedgekeurde plannen van Brouwerij Maes, eigenaar van het gebouw. Volgens de plannen wordt het ganse gebouw afgebroken en op die plaats een nieuw opgetrokken dat eveneens een horecafunctie krijgt.

“Wat is dan de meerwaarde van een monotone donkere gevel, vlak bij historische monumenten zoals het oud-gemeentehuis, de kerk,…?”, vraagt Luc Blommaerts zich af.

“En het argument dat er restauraties zijn geweest, is ook geen reden tot afbraak. De kerk is ook meermaals gerestaureerd en vergroot zelfs. De erfgoedraad heeft wel degelijk gepleit om de raamstructuur te behouden”, aldus het raadslid die hiervan uittreksels uit hun verslagen en adviezen in zijn bezit heeft.



“En stel dat de gevel ‘rot’ zou zijn, kan men hem afbreken en in dezelfde stijl heropbouwen. Vele Kontichnaars vinden het erg dat er met het verdwijnen van de voorgevel van “In de Fortuin”, een dorpsgezicht verloren gaat”, verzekert raadslid Luc Blommaerts.

Meer over Luc Blommaerts

politiek