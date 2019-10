Cabaretiers brengen hommage aan hun ‘helden’ Ben Conaerts

14 oktober 2019

14u35 0

An Nelissen, Nele Goossens en cabaretgroep Intgeniep zijn op vrijdag 18 oktober te gast in cultuurhuis Altena. In de voorstelling ‘Helden uit het cabaret’ gaan ze op humoristische wijze op zoek naar hun persoonlijke cabarethelden.

Ze vertellen in hoeverre ze beïnvloed zijn door of zich verwant voelen met grootheden als Brigitte Kaandorp, Tineke Schouten en Toon Hermans en halen herinneringen op over conferences, acts en liedjes die hen inspireerden bij het schrijven van een show. Ze brengen - elk apart en samen - een heel persoonlijk verhaal en spelen stukken uit het cabaretrepertoire van de grootmeesters.

‘Helden uit het cabaret’ wordt opgevoerd om 20 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn te bestellen via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 31.