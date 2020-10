Buurthuis Den Alf weer open Ben Conaerts

06 oktober 2020

18u41 0 Kontich Het Buurthuis Den Alf in Kontich-Kazerne is sinds deze week weer open.

Het Buurthuis Den Alf moest de voorbije maanden de deuren sluiten door de veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Maar sinds deze week kunnen de buurtbewoners er opnieuw terecht voor een kopje koffie, een gezellige babbel of een interessante activiteit. Van gezondheidswandelingen tot naaiworkshops: de ganse kalender is hier te raadplegen.