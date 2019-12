Buurt Meylweg schiet ook komst feestzaal af Marc Ceulemans

19 december 2019

13u27 1 Kontich Nadat de komst van een cinemacomplex aan de Meylweg door buurtbewoners verhinderd kon worden, zijn er opnieuw kapers op de kust. Er bestaan plannen om een feestzaal van 43O m2 te bouwen aan de Meylweg, op het perceel gelegen over het Meylhof.

De aanvraag voor een vergunning is nog niet binnen bij het gemeentebestuur, maar de bouwheer organiseerde toch al een infovergadering om de plannen toe te lichten, zodat hij mogelijk kan rekening houden met de verzuchtingen van de bewoners.

De infovergadering vond plaats in zaal Pronkenborg in Kontich-Kazerne, die werd bijgewoond door een vijftigtal mensen. Het ging om een woelige vergadering waar er veel door elkaar werd gesproken.

De feestzaal zou plaats bieden voor maximum 160 bezoekers met 86 parkeerplaatsen. Volgens de bouwheer is er een groot verschil tussen een cinema en feestzaal. De activiteiten van een feestzaal zijn veel kleinschaliger dan die van een cinemacomplex en vinden overwegend in het weekend plaats. Dat zou betekenen dat er minder lawaai- en verkeersoverlast is. Daarnaast beloofde de bouwheer het lawaai naar buiten toe te beperken. Hiervoor worden speciale bouwmaterialen voorzien en de keuken zou aan de straatkant komen.

Negatieve reacties

De reacties van de omwonenden zijn overwegend negatief en genoegzaam gekend: “De Meylweg ligt wel in een recreatiegebied, maar de straat is niet geschikt voor doorlopend verkeer. Je kan ze vergelijken met een vroegere landbouwweg die later verhard werd, zonder fiets- en voetpaden. Met de verschillende infrastructuren voor sport- en andere activiteiten is de Meylweg al oververzadigd met verkeer.”

Ook voor burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) gaat het om een zeer moeilijke materie. “Enerzijds heeft de eigenaar ook zijn rechten omdat het hier om een recreatiezone gaat. Maar langs de andere kant hebben de bewoners het recht om rustig te wonen. De Meylweg verbreden zou eventueel mogelijk zijn, maar dan moeten we de mensen hun voortuintje afnemen en dat lijkt mij zeker geen goed idee. De enige optie is de Meylweg rustiger maken, door structurele maatregelen te nemen zodat er trager wordt gereden en minder gebruikt wordt door doorlopend verkeer”, aldus de burgemeester.

Vermoedelijk zullen de plannen bij het gemeentebestuur in februari ingediend worden. Pas dan kan het openbaar onderzoek starten en zal er vooraf een nieuwe infovergadering komen. Verdere info is te bekomen bij de Dienst Vergunningen van het gemeentebestuur.