Buurt haalt opgelucht adem: LNG-tankstation in Waarloos komt er toch niet Marc Ceulemans

21 mei 2019

12u00 0 Kontich De buurtbewoners in Waarloos kunnen weer op hun twee oren slapen: er komt toch geen tankstation voor trucks in de Mouterij. Het schepencollege (N-VA, Open Vld) gaf een negatief advies, dat door een meerderheid van de gemeenteraad werd bekrachtigd.

Naast de meerderheidspartijen volgden ook de oppositiepartijen Dorpslijst Sander en Vlaams Belang het advies van het schepencollege. Alleen CD&V deed dat niet. Hoger beroep bij de provincie is niet mogelijk omdat er bij de aanleg van het tankstation ook een stuk openbaar domein, waarvoor de gemeente bevoegd is, moet aangepast worden.

Extra files gevreesd

Het transportbedrijf Jost NV diende een aanvraag in voor een tankstation waar zowel diesel als LNG - nieuwe propere diesel voor trucks – kan getankt worden. Maar eens de aanvraag bekend raakte, rees er protest van de buurtbewoners. Ze vreesden verkeersblokkeringen en extra files op de kruispunten Ferdinand Maesstraat-N1 en Michel Geysemansstraat-Mouterij.

Er zijn maar liefst 5 aparte uitritten gepland voor vrachtwagens die wegrijden na hun tankbeurt. Dat wil zeggen dat over een lengte van meer dan 30 meter constant conflicten met fietsers kunnen ontstaan Schepen van Mobiliteit Willem Wevers

“Het schepencollege heeft negatief geadviseerd, met het oog op de verkeersveiligheid en de te verwachten problemen op de nabijgelegen kruispunten”, motiveert schepen van Omgeving Karel Van Elsocht (Open Vld) de beslissing van het schepencollege.

“Het betreffende dossier is gewoon niet goed genoeg op vlak van verkeersveiligheid”, vult schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) aan. “Er zijn maar liefst 5 aparte uitritten gepland voor vrachtwagens die wegrijden na hun tankbeurt. Dat wil zeggen dat over een lengte van meer dan 30 meter constant conflicten met fietsers kunnen ontstaan. Dat staat uiteraard haaks op de idee van zo weinig mogelijk conflictpunten te creëren, om zo de kans op ongevallen te minimaliseren.”

CD&V’er betrokken partij?

CD&V-fractievoorzitter en eigenaar van het terrein Bert Verbessem nam deel aan het debat tijdens de zitting van de gemeenteraad. Ondanks dat hij er door de voorzitter van de gemeenteraad Peter Lambrechts (N-VA) erop gewezen werd dat het vermoeden bestaat dat hij betrokken is.

“Vooraf dacht ik ook dat ik niet mee zou kunnen stemmen. Maar bij nader inzien moeten er volgens het decreet van het lokale bestuur vier voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn. Een van de voorwaarden luidt: ‘Het belang moet rechtstreeks zijn in die zin dat het noodzakelijk uit de getroffen beslissing voortvloeit’, waardoor niet alle voorwaarden vervuld zijn”, staaft Bert Verbessem zijn beslissing om deel te nemen aan het debat.

De CD&V heeft vooral een probleem met hoe de bedrijven worden behandeld. “Bij overleg met de administratie worden er richtlijnen gegeven. Als die dan gevolgd worden, wordt er plots zonder overleg een bedrijf schaakmat gezet. Een bedrijf dat vooruitstrevend groen wil zijn is op deze manier 9 maanden werk verloren. Dat snappen wij niet. Vooral omdat ook deze week de eigen minister De Croo in Gent komt spreken over alternatieve brandstoffen zoals LNG om bedrijven hiervoor aan te sporen.”

“Uiteraard willen wij als CD&V ook dat er gekeken wordt naar mobiliteit en verkeersveiligheid voor onder meer fietsers, maar dat moet dan gebeuren in overleg met alle stakeholders en niet vanuit een ivoren toren”, is het verwijt van Bert Verbessem aan het adres van het schepencollege.