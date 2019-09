Buurderij brengt lokale producenten samen Ben Conaerts

10 september 2019

18u59 0 Kontich Kontich krijgt vanaf dinsdag 17 september zijn eigen Buurderij. Dat is een plaats waar je lekkere, lokale producten kan kopen, rechtstreeks van bij de producent.

Een Buurderij is een soort streekmarkt waar je lekkere kwaliteitsproducten van producenten uit de buurt kan ophalen. Het concept is eenvoudig: je registreert je op het online platform van ‘Boeren en Buren’, je geeft op voorhand je online bestelling door en komt vervolgens naar de Buurderij om je producten af te halen.

“In Kontich zal de Buurderij iedere dinsdag van 17.30 tot 19 uur plaatsvinden in het woonzorgcentrum De Hazelaar”, zegt Buurderijverantwoordelijke Kathy Persoone. “Nu al zijn er een vijftiental lokale producenten aangesloten bij de nieuwe Buurderij. Het gaat onder meer om het Groentenhofke en het Vrijselhof uit Kontich, Milagrow uit Aartselaar en sapjesproducent Filoes uit Duffel.”

Juweeltjes en keramiek

Kathy staat alvast te springen om aan de Buurderij te kunnen starten. “Ik heb tien jaar lang vrijwilligerswerk gedaan in de Sint-Lutgardisschool in Schelle, maar nu had ik echt nood aan een nieuwe uitdaging. Via een vriendin ben ik met het concept van de Buurderij in aanraking gekomen en toen bleek dat er nood was aan een Buurderij in Kontich, ben ik mee op de kar gesprongen.”

De afgelopen weken heeft ze al flink wat promotie gemaakt voor het initiatief via flyers en de sociale media. “Ik hoop op die manier nog meer handelaars uit de streek warm te maken om mee in het project te stappen. We willen op de Buurderij vooral basisproducten aanbieden, al zijn lokale creatievelingen die bijvoorbeeld keramiek of juweeltjes maken ook meer dan welkom.”

Alle info over de Buurderij Kontich is te vinden op de gelijknamige Facebookpagina. Meer informatie over het concept van de Buurderij is te vinden via de website www.boerenenburen.be.