Buschauffeur krijgt zeven messteken... en werkt ronde gewoon af Sander Bral

09 januari 2020

22u29 440 Kontich Een buschauffeur van De Lijn die tussen Boom en Lier reed vrijdagavond, werd plotseling aangevallen door een man met een mes. De onbekende dader met kap zette het op een lopen nadat hij de bestuurder zeven messteken verkocht. Het 58-jarige slachtoffer reed met zijn verwondingen verder richting Lier en parkeerde zijn bus nadien in de stelplaats in Tisselt (Willebroek).

Toen de bus in Kontich passeerde, werd de buschauffeur plotseling aangevallen door iemand die al op de bus zat. Hij had een kap op en was gewapend met een mes. De bestuurder moest zeven messteken incasseren. Na de aanval sprong de dader van de bus en vluchtte hij te voet weg.

Toewijding

De chauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn moet wel heel toegewijd zijn, want na de aanval zette hij zijn rit naar Lier gewoon verder. Na zijn dienst reed hij de bus zelfs helemaal terug naar de stelplaats in Tisselt (Willebroek). Een collega daar belde dan het noodnummer waarop een ziekenwagen richting de gewonde man snelde. Hij werd naar het universitair ziekenhuis gebracht in Edegem.

Politie en parket startten een onderzoek naar de zaak. De dader blijft op te sporen, ook naar een mogelijk motief van de gerichte aanval is het nog zoeken. De speurders hopen het slachtoffer vrijdag te kunnen verhoren om licht op het incident te werpen.