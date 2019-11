Burgemeester Kontich: “Noordelijke verbindingsweg komt door het Stadsrandbos” Marc Ceulemans

28 november 2019

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) van Kontich spreekt met heel veel lof over de vele vrijwilligers en de samenwerking tussen verschillende partners die het stadsrandbos in de Edegemse Beekvallei hebben gerealiseerd. Maar de burgemeester wijst er tegelijk op dat op de plaats van het bos de noordelijke verbindingsweg rond Kontich komt.

“Het beleid rond de open ruimte is een uitdaging. Men moet dit zeker bewaren, maar er moet ook rekening gehouden worden met andere noodzakelijke aspecten in de samenleving, zoals bijvoorbeeld mobiliteit”, sprak de burgemeester, waarmee hij verwijst naar de verbindingsweg rond Kontich.

“Mobiliteit is zeker een uitdaging in de Zuidrand en vooral in Kontich. De grote uitdaging rond Oosterweel moet nog komen. Tijdens de vorige legislatuur hebben N-VA en Dorpslijst Sander op gebied van verkeer naar het best mogelijke compromis gezocht voor onze gemeente. Het Vivoplan werd in het leven geroepen. Vivo staat ‘veilig in en vlot omheen’. Vlot omheen verwijst naar de verbindingsweg waar nu het bos werd geplant”, haalt de burgemeester aan.

“Het gemeentebestuur ijvert al lang voor de verbindingsweg. Dat staat trouwens in het mobiliteitsplan en in het huidig BBC, dat de steun van Dorpslijst Sander (groene partij) kreeg.

De verbindingsweg zorgt voor minder fijn stof door minder doorgaand verkeer dat door woonwijken en het dorpscentrum rijdt. Minder autoverkeer zorgt bovendien voor een veiliger fietsverkeer”, besluit de burgemeester.