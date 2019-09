Burgemeester en schepenen geven toelichting over veiligheid op braderie Marc Ceulemans

24 september 2019

Net zoals de voorbije jaren zal de plaatselijke N-VA afdeling met een stand staan op braderie op zaterdag 28 en zondag 29 september, vanaf 14 uur.

Maar dit jaar zal je met vragen, suggesties of opmerkingen over veiligheid terecht kunnen bij de mandatarissen, waaronder burgemeester Bart Seldeslachts die bevoegd is voor de veiligheid in Kontich. Enkele andere mandatarissen maken naast de burgemeester, deel uit van de politieraad van de politiezone Hekla en zijn bijgevolg begaan met veiligheid.

”Verkeersveiligheid, camera’s, meer blauw op straat,… Het zijn enkele voorbeelden die bij de Kontichnaars nauw aan het hart liggen. Maar natuurlijk zullen de andere aanwezige N-VA bestuursleden, schepenen en burgemeester ook vragen over beleidsthema’s beantwoorden”, garandeert afdelingsvoorzitter Bert Couwenberg.

“We gaan een leuke fietsverlichting uitdelen om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te verbeteren”, voegt een enthousiaste jongerenvertegenwoordiger Peter Van Eyndhoven toe.

De stand van N-VA bevindt zich aan het gemeentepark tegenover het oud-gemeentehuis. Bij een bezoek krijg je ook een versnapering.

