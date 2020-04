Buitenspeeldag afgelast, dus lanceert jeugddienst buitenspeel-ABC: 26 spelletjes voor in de tuin Ben Conaerts

21 april 2020

16u28 0 Kontich De Buitenspeeldag mag dan wel zijn afgelast, de Kontichse jeugddienst timmerde met het buitenspeel-ABC een alternatief in elkaar. Dat bevat 26 verschillende spelletjes die je in de tuin kan spelen.

Normaal was de Buitenspeeldag op woensdag 22 april een van de hoogdagen van het jaar voor Kontichse kinderen, maar het coronavirus besliste daar anders over. De Kontichse jeugddienst liet het daar echter niet bij en knutselde een alternatief in elkaar: een buitenspeel-ABC. Dat is een bundel van 26 verschillende spelletjes, voor elke letter een, die je in de tuin kan spelen. Van het bouwen van een apenparcours tot klassiekers als hinkelen. Er zijn zelfs wedstrijdjes om bijvoorbeeld een boterham met choco bengelend aan een touwtje zo snel mogelijk op te eten.

“Met het buitenspeel-ABC willen we kinderen en hun ouders wat extra inspiratie bieden”, zegt schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA). “De quarantaine begint lang te duren en soms kan het makkelijk zijn om eens een goed ideetje ergens te pikken, dan zelf nog maar eens iets nieuws uit de mouw te moeten schudden. De bundel bevat spelletjes die zowel alleen als met je broers of zussen kunnen worden gespeeld. Met kinderen van buiten je gezin mag voorlopig jammer genoeg niet gespeeld worden, maar als we ons nu allemaal aan die maatregelen houden, kan dat hopelijk snel terug wel.”

Je kan het buitenspeel-ABC vinden op de Facebookpagina van Jeugddienst Kontich of op de website van het lokaal bestuur www.kontich.be.