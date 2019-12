Brandweercommandant Luc Van Hoof (63) gaat na 35 jaar met pensioen: “Tijd voor ietas anders” Marc Ceulemans

29 november 2019

19u42 54 Kontich Brandweercommandant van Kontich Luc Van Hoof (63) is na 35 jaar dienst met pensioen gegaan. Dat werd vrijdag uitgebreid gevierd met een receptie in het bijzijn van zijn (oud-)collega’s in de brandweerkazerne in de Witvrouwenveldstraat.

Onder meer Katrien De Meyer, chef van de brandweer zone Rand, Lucs goede vriend en naamgenoot dokter Beaucourt - waarmee hij op missie ging tijdens de natuurramp in Haïti - zone-directeur Koen Metsu, ere-burgemeester Jef van Linden, huidig burgemeester Bart Seldeslachts en leden van het schepencollege tekenden present.

Tijd voor familie

Luc Van Hoof kan terugblikken op een mooie carrière. “De sfeer in het korps was uitstekend. Met de burgemeesters waarmee ik samenwerkte, had ik een goede band. Maar nu is het tijd voor wat anders”, zegt hij. “Het eerste wat ik ga doen, is mijn dochter bezoeken in het verre buitenland, waar ze werkt als verpleegster op de spoedafdeling in een ziekenhuis. Ik heb haar lange tijd niet gezien. Verder zal ik mijn vrije tijd besteden aan FC VDP, waar ik onder meer voorzitter en trainer van de jeugd ben. De rest van de tijd zal ik besteden aan mijn familie.”

Luc begon in 1984 als vrijwilliger bij het toen nog volledig vrijwillige brandweerkorps van Kontich. Op 1 juli 2001 nam hij de fakkel over van wijlen dienstchef Luitenant Francois Reynders. Onder kapitein Luc Van Hoof werd in 2010 een nieuwe kazerne ingehuldigd, werd het korps geprofessionaliseerd en werd het wagenpark volledig vernieuwd en uitgebouwd.

“Telkens ik Luc tegenkwam buiten de diensturen, was het plezant. Maar bij een interventie was het een geruststelling als Luc erbij was”, zei burgemeester Bart Seldeslachts, die het genoegen had om met Luc 4 jaar samen te werken.

Naast een overvloed van geschenken hadden de gepensioneerde brandweerlieden voor een passend cadeau gezorgd. Rik Van Kerckhoven overhandigde hem een korf met verschillende bieren. “Nu zijn we gerust dat je de eerste dagen geen dorst zal hebben”, grapte Rik.

Luc Van Hoof wordt als brandweercommandant opgevolgd door luitenant Dave Schols.