Braderie met Gunther Neefs en Steve Tielens Marc Ceulemans

20 september 2019

08u56 5

Op zaterdag 28 en zondag 29 september vindt in Kontich-centrum de braderie plaats, die jaarlijks goed is voor enkele duizenden bezoekers. Publiekstrekkers zijn dit jaar Gunther Neefs en Steve Tielens. Maar zoals gewoonlijk zullen de andere optredens ook heel wat aandacht trekken. De Mechelsesteenweg, Molenstraat, Noordstraat en een deel van de Antwerpsesteenweg, zijn verkeersvrij.

Op het podium aan het oud-gemeentehuis zijn er zaterdag vanaf 14.15 uur optredens van The Lost Souls & Friends, DJ Kurt die te zien was op Tomorroland, de turnkring KT Sparta en DJ Milano.

Zondag om 14 uur wordt de braderie geopend door de burgemeester, vergezeld door schepenen en raadsleden. Om 14.15 uur is het de beurt aan Het DansAtelier met een wervelende show, gevolgd door optredens van Gunther Neefs, KT Sparta, Steve Tielens, Moreen en Pino.

Straatanimatie is er met de Streetwalkers, Vierkante Meter, mode- en lingerieshows en een Oldtimershow.

Zondag om 21 uur worden de festiviteiten afgesloten met een spetterend vuurwerk.

De braderie is een organisatie van de Handelsvereniging VANK in samenwerking met het gemeentebestuur en gemeentelijke diensten.Voor meer info kan je terecht op de website www.vankkontich.be of op de Facebookpagina van de VANK.