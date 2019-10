Boerenmarkt Kraakvers strijkt neer in Kontich-Kazerne Ben Conaerts

11 oktober 2019

Kontich verwelkomt op zondag 13 oktober de eco- en boerenmarkt Kraakvers. Van 10 tot 15 uur kan je op het Phil Bosmansplein in Kontich-Kazerne terecht om kennis te maken met lokale boeren en gepassioneerde streekproducenten. Je kan onder meer proeven van het ambachtelijke zuurdesembrood van Lina’s uit Mortsel en de Volders Bieren uit Kontich. Doorlopend kan je genieten van live muziek of deelnemen aan workshops. De toegang is gratis.