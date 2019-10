Boekenverkoop ten voordele van 11.11.11. Marc Ceulemans

02 oktober 2019

12u00 0

Net zoals de vorige jaren organiseert De Mondiale Raad een boekenverkoop van de bib. Die gaat dit jaar door op 19 en 20 oktober van 10 tot 15 uur, in het Vrijetijdshuis ‘De Brouwerij’, Sint-Jansplein 8.

Oude boeken gaan de deur uit, zodat er plaats vrijkomt voor nieuwe exemplaren. Er is voor ieders wat wils, zoals romans, anderstalige en informatieve boeken, jeugdboeken, stripverhalen cd’s en noem maar op.

Een unieke kans om je boekenkas aan te vullen én je steunt bovendien een goed doel want de inkomsten van deze boekenverkoop worden geschonken aan 11.11.11.

Op zaterdag betaal je 2 euro per boek of cd. Op zondagvoormiddag is dat 1,50 euro en tijdens de namiddag 1 euro. Tijdenschriften zijn te koop per volledige jaargang. Voor afzonderlijke tijdschriften betaal je 0,20 euro per exemplaar.