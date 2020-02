Blue Drink met Egbert Lachaert Marc Ceulemans

11 februari 2020

De Open Vld-afdeling van Kontich en Waarloos organiseert op zaterdag 29 februari vanaf 19 uur een Blue Drink, waarop iedereen welkom is.



Gastspreker tijdens die avond is Egbert Lachaert, één van de kandidaten voor de functie van voorzitter als nationaal voorzitter van Open VLD. Daarnaast is hij fractievoorzitter in het federaal parlement.

De muziek wordt gebracht door DJ Stijn La Vita.

Tot 22 uur zijn de hapjes en de dranken gratis. Nadien wordt er overgegaan tot een ‘1 euro-café’, wat wil zeggen dat dan alle dranken te verkrijgen zijn tegen 1 euro.

Het evenement vindt plaats in de beneden-kantine van K.Kontich FC, Duffelsesteenweg 73 Kontich.