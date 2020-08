Bij de CD&V-fractie vervangt Marc Van Brande Bert Verbessem als gemeenteraadslid Marc Ceulemans

19 augustus 2020

12u30 1 Kontich In de CD&V- fractie wordt Marc Van den Brande (62) vanaf september een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Hij zal partijgenoot Bert Verbessem opvolgen. Bert Verbessem die tevens fractieleider was, nam om beroepsreden ontslag als gemeenteraadslid.

Marc Van den Brande is niet alleen een bekend gezicht in Kontich-Kazerne, maar in heel Vlaanderen. Gedurende vele jaren was hij secretaris-generaal van het katholiek basisonderwijs. Daardoor kwam hij regelmatig op de buis als woordvoerder van de “Guimardstraat”. Vanuit zijn functie fungeerde Marc Van den Brande van 2006 tot 2018 als voorzitter van het basisonderwijs binnen de Vlaamse Onderwijsraad.

Van den Brande is op dit moment adviseur voor onderwijsaangelegenheden op het kabinet van de vice-minister-president Hilde Crevits. Hij geeft haar raad in de onderwijsdossiers die de vakminister Ben Weyts voorstelt. Zo zoekt hij samen met de medewerkers van de andere regeringspartijen naar de meest doeltreffende maatregelen en haalbare compromissen.

Onderwijs is Marc zijn professionele passie. Zeer recent publiceerde hij nog samen met de algemeen secretaris van de onderwijsvakbond COV, Marianne Coopman, het boek ‘Buiten de school(m)uren’. Daarin verkent hij de tendens waarbij ouders andere leerwegen voor hun kinderen zoeken, buiten het regulier onderwijssysteem. Het boek is uitgegeven bij Politeia, in mei 2020. Zijn lange publicatielijst vermelden artikels en boeken over onderwijsvrijheid, schoolboeken en leermiddelen, eindtermen, kleuterparticipatie, gelijke onderwijskansen, enz.

Verder is het nieuw gemeenteraadslid ook internationaal actief, onder meer in de Europese federatie van onderwijswerkgevers en in het comité voor het Europees katholiek onderwijs.

Verwoed jogger

In het Vlaams onderwijs neemt hij bestuursmandaten op in de organisatie van openluchtklassen, zoals de sneeuwklassen, bosklassen en in de schoolsport. Zo is hij ondervoorzitter van MOEV, de vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport. Overigens is Marc zelf een sportieveling. Hij leidde lang een badmintonclub in Kontich en speelt zelf nog. En hij is een verwoed jogger.

Marc is ook een cultuurminnaar. Je zal hem regelmatig op concerten kunnen spotten. Zijn voorliefde voor muziek heeft hij ook aan zijn kinderen meegegeven. Zijn dochter speelt professioneel cello, zijn schoonzoon is beroepshalve actief als organist, een andere zoon speelt moderne muziek. Zijn jongste zoon is turnleraar en werkzaam als fitness-coach.



Marc wil in de politiek zijn sterke punten uitspelen. Zijn politieke ervaring op Vlaams niveau, zijn bestuurservaring en zijn onderhandelingsvaardigheden zijn een sterke troef voor de CD&V-fractie van Kontich. Vanuit de oppositie wil hij verbindend optreden en wil hij mee zoeken naar de beste oplossing in de diverse gemeentelijke thema’s. Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september wordt Marc Van den Brande beëdigd als nieuw raadslid.