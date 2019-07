Bibliotheek zoekt vrijwilligers Ben Conaerts

11 juli 2019

12u23 0 Kontich De gemeentelijke bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers die zich op één of meerdere werkdagen ’s voormiddags kunnen inzetten voor de werking.

De vrijwilligers zouden concreet worden ingezet bij het verzorgen van de krantenhoek en het terugplaatsen van de teruggebrachte materialen. Iedereen die voeling heeft met de werking van de bib, graag met mensen omgaat en klantvriendelijk is, kan zich kandidaat stellen. Voorwaarde is wel dat je jezelf kan engageren voor een vast moment, minstens één keer per maand.

“Vrijwilligers komen terecht in een enthousiast team en krijgen de nodige opleiding en ondersteuning”, klinkt het. “Op woensdag 25 september is er alvast een startmoment in groep gepland in de voormiddag.”

Wie zich wil aanmelden, kan dat doen via tel. 03 246 25 53 of vrijwilligerswerk@kontich.be.