Bibliotheek organiseert slaapfeestje Ben Conaerts

24 oktober 2019

15u17 0 Kontich De gemeentelijke bibliotheek organiseert op dinsdag 29 oktober een sleep-in. Kinderen van 7 tot 9 jaar kunnen een nachtje doorbrengen tussen de boeken.

Lezen tot je in slaap valt, slaapwandelen tussen duizenden boeken of opstaan met een boek binnen handbereik: een nachtje slapen in de bib belooft sowieso een bijzondere ervaring te worden.

Het slaapfeestje begint om 19 uur, waarna je de geheimen van de bib leert kennen. ’s Ochtends word je wakker met een ontbijt.

Deelname kost 7 euro. Je kan jezelf inschrijven via de website webshopkontich.recreatex.be. Haast je, want de plaatsen zijn bijna volzet.