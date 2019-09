Bezoek de vrijetijdsmarkt tijdens de kermis en braderie Marc Ceulemans

23 september 2019

De vrijetijdsmarkt op zaterdag 28 september tussen 14 en 18 uur, is zeker een bezoekje waard.

Je kan er kennis maken met de activiteiten van de vrijetijdsdienst, bibliotheek, vormingsvoorstellingen en Kontichse verenigingen. Ook dit jaar wordt het weer een kleurrijke markt met een levendige sfeer, vol proevertjes, doe-activiteiten en wedstrijden. Je wordt geïnformeerd door enthousiaste medewerkers van verenigingen, die zich zullen voorstellen. Je vindt de markt op de Mechelsesteenweg, nabij het kruispunt met Duffelsesteenweg. De vrijetijdsmarkt is een initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad. Meer info bij de Vrijetijdsdienst, Sint-Jansplein 8, via telefoonnummer 03/450 78 32 of het mailadres cultuur@kontich.be