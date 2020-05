Bewoner glijdt uit op terras en maakt dodelijke val Patrick Lefelon

10 mei 2020

21u55 4 Kontich Een 60-jarige bewoner is vanavond rond 18 uur verongelukt toen hij van het balkon van een dakappartement in de Lijsterbolstraat in Kontich viel. De man wilde iets in een vuilnisbak droppen maar gleed uit en viel naar beneden. De hulpdiensten probeerden hem te reanimeren maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket: “Alles wijst erop dat de man is uitgegleden op het terras. De wetsdokter en het labo hebben ter plaatse onderzoek gedaan en komen tot die conclusie.”

Volgens bewoners in de straat zou de man na de hevige regenbui zondagavond even op zijn terras zijn gestapt om er afval in een compostvat te gooien. Dat vat staat net achter afsluiting van het balkon. Het is langs een deurtje bereikbaar. Het balkon was op dat moment nog erg glad en vermoedelijk is de man die op teenslippers liep, zijn evenwicht verloren.

Een buurman hoorde een klap en ging kijken. Hij zag het slachtoffer beneden op het terras van het gelijkvloers liggen en verwittigde de hulpdiensten.

Het slachtoffer woonde nog niet zo lang in de straat. Hij was recent ingetrokken bij zijn partner.