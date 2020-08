Basketbalclub verkoopt spaghettisaus om geld in het laatje te brengen Ben Conaerts

06 augustus 2020

18u00 4 Kontich Corona heeft ook BBC De Wipschutter een serieuze hak gezet. De basketbalclub moest niet alleen zijn quiz afgelasten, ook de geplande spaghettiavond kon niet doorgaan. Om toch wat geld in het laatje te brengen, verkoopt de club nu bakjes met zelfgemaakte spaghettisaus.

“We maken de saus met enkel verse ingrediënten”, klinkt het. “De saus zit in handige, diepvriesbestendige bakjes per 500 gram, dus je kan ze steeds gewoon invriezen. We leveren deze saus, perfect afgekruid en klaar om te eten, aan huis.”

Voor 500 gram saus betaal je 7,5 euro. Voor 1 kilo betaal je 12 euro, voor 2 kilo 22 euro en voor 3 kilo 30 euro. Je kan ook 100 gram kaas bestellen voor 1 euro, 500 gram spaghetti voor 2 euro en een fles rode wijn voor 8 euro.

Leveringen vinden plaats iedere zaterdag. Bestellen kan tot 8 september via bbcdewip@outlook.com. Je vermeldt best ook naam, adres en gsm-nummer en je voorkeur voor levering in de voor- of namiddag.