Basisschool De Schans verkoopt Rode Neuzengadgets: “Inzetten op mentaal welzijn van onze leerlingen” Ben Conaerts

12 november 2019

Basisschool De Schans steekt deze maand een tandje bij om geld in te zamelen voor de Rode Neuzen Actie. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar verkopen op verschillende plaatsen in Kontich snoepjes, chocolade zeevruchten en Rode Neuzengadgets.

De leerlingen van het vijfde leerjaar mochten de spits afbijten en stelden zich op aan de plaatselijke filialen van Colruyt, Delhaize en Albert Heijn. De verkoop van de gadgets, snoepjes en zeevruchten was al meteen een groot succes, want er werd liefst 1.470,30 euro ingezameld.

Het bedrag zal besteed worden aan projecten om kinderen mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken. “Afhankelijk van de opbrengst zal het schoolteam bekijken hoe we kunnen inzetten op het mentaal welzijn van onze leerlingen”, zegt directrice Sofie Schramme. “Thema’s zoals sociale vaardigheden en de valkuilen van social media staan al zeker op de verlanglijst. Zo willen we graag een ‘stil hoekje’ inrichten in onze school voor de leerlingen die behoefte hebben om even te ontsnappen aan de drukte.”

Op dinsdag 19 november en woensdag 27 november staan er ’s voormiddags nog twee buitenschoolse verkoopmomenten op de agenda. Op vrijdag 15 november vindt er van 13.30 tot 14.30 uur een publieke verkoop plaats op de school en op vrijdag 29 november, de Rode Neuzen Dag zelf, organiseert de school een laatste verkoopmoment op het Rode Neuzen Marktje van 14.30 tot 16 uur.