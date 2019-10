Bar Bloom verkoopt bloemen via sociale media: “Bestellen op Facebook, afhalen aan de bar” Ben Conaerts

22 oktober 2019

14u40 0 Kontich Waarloos heeft er sinds kort met Bar Bloom een opvallende nieuwe bloemenzaak bij. Het is geen traditionele winkel met vaste openingsuren, maar een plek waar je boeketten die je online hebt besteld, kan afhalen bij een drankje.

Bloemen kopen in een bloemenwinkel, met wachtrijen aan de kassa en vaste openingsuren? Niets daarvan in Bar Bloom, de nieuwe zaak naast het oude gemeentehuis in Waarloos. Zaakvoerster Caroline Wyckmans (30) laat klanten de bloemen die zij willen, bestellen wanneer het hen past. “Elke maand maak ik een boeket dat ik via Instagram en Facebook in de kijker zet”, vertelt Caroline. “Als dat je bevalt, kan je het online bestellen en spreken we een ‘barmomentje’ af, wanneer je het boeket kan afhalen. En zoals het hoort in een bar, geef ik daar graag een drankje bij.”

Persoonlijk contact

Met het concept speelt Caroline in op de stijgende verkooptendens via sociale media. Terwijl traditionele bloemenwinkels het vaak moeilijker hebben om alles verkocht te krijgen, duiken er steeds meer online en freelance bloemisten op. “Alleen heb je bij dergelijke initiatieven weinig persoonlijk contact”, vindt Caroline. “Met Bar Bloom wil ik toch een persoonlijk contact met mijn klanten kunnen krijgen. Ook iedereen die specifieke bloemenvragen heeft of samen wil werken rond een feest of evenement, kan hier terecht.”

Caroline combineert Bar Bloom met een job als communicatieconsulent bij de stad Antwerpen. “Maar bloemen zijn voor mij een bron van inspiratie en doen me ontsnappen uit de dagelijkse rush. Ze verspreiden een gevoel van liefde en geluk. Daarom volgde ik verschillende opleidingen en startte ik als bloemiste in bijberoep. in Bar Bloom komt voor mij alles samen: mijn ondernemersdroom, mijn passie voor styling met bloemen en mijn zoektocht naar die magische sprankel in het leven.”

Alle info is te vinden op de Facebookpagina van Bar Bloom.