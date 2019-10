Assisenpleiter Jef Vermassen gastspreker in Sint-Jozefinstituut Marc Ceulemans

25 oktober 2019

14u24 6

In de reeks ‘Sint-Jozefinstituut strikt bekende sprekers’ was het nu de beurt aan top- en assisenpleiter Jef Vermassen. Voor enkele klassen van de derde graad sprak Vermassen over zijn werk, over bekende processen en over de actualiteit. De leerlingen ervoeren de vertellingen van Vermassen niet enkel leerrijk, maar ook boeiend en spannend.

Meester Vermassen gebruikte zijn twee boeken als uitgangspunt voor zijn lezing. ‘Moordenaars en hun motieven’ was zijn eerdere bestseller en zijn recentste werk kreeg de titel ‘meester ik heb geen tranen meer’. Ook zijn bekendste assisenzaken kwamen aan bod, waaronder de beerputmoord, Annick Van Uytsel en de bende van Nijvel.

“Thema’s zoals kwaad, lijden, moord, straf, vergeving, verlies, verdriet kregen aandacht. Ook sprak hij over misbruik, trauma’s en gaf hij een hoopvolle boodschap mee aan onze schoolgaande jeugd”, klinkt het.

Gebrek aan positieve rolmodellen

Volgens meester Vermassen is er een groot gebrek aan positieve rolmodellen zoals pater Damiaan en Nelson Mandela. Ook de actualiteit ging hij niet uit de weg. “Kortom: het was een interessante lezing die vakoverschrijdend zeker te gebruiken was voor godsdienst, geschiedenis, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen”, zegt de directie.

Jeanne Devos

Op maandag 4 november is zuster Jeanne Devos te gast in het Sint-Jozefinstituut. Jeanne Devos is een Belgische zuster die zich inzet voor hulp aan de armen in de sloppenwijken van Bombay, India. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 2009 ontving ze het Grootkruis in de Kroonorde.