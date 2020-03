Apothekers krijgen plexiglas scherm als bescherming tegen coronavirus CVDP

17 maart 2020

17u12 10 Kontich Apotheek Van Den Bergh in Kontich kreeg vandaag plexiglas schermen als bescherming tegen het coronavirus.

“De maatregel kwam vanuit de gemeente. Deze ochtend werd onze toonbank opgemeten en anderhalf uur later kregen we het plexiglas scherm”, zegt eigenares Isabelle Van Den Bergh. “We appreciëren dat de gemeente zijn best doet om zowel ons als de patiënten te beschermen.” Naast het scherm maken de apothekers ook gebruik van mondmaskers en handschoenen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is nodig want het is er deze week drukker dan normaal. “Er is vooral een stormloop op paracetamol en ontsmettingsmiddel.”

Ook andere apothekers in Kontich maken sinds vandaag gebruik van een plexiglas scherm.