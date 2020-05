Annemie (55) opent nieuwe dameskledingwinkel AnneMuze: “Zonder openingsreceptie, maar met veel goesting” Ben Conaerts

11 mei 2020

18u04 0 Kontich Het was maandag een spannende dag voor Annemie Vollebergh (55). Zij opende voor het eerst de deuren van haar gloednieuwe dameskledingwinkel AnneMuze in de Mechelsesteenweg.

Van een straffe timing gesproken. Uitgerekend op de dag dat alle winkels opnieuw de deuren mochten openen, had Annemie de opening van haar nieuwe kledingwinkel gepland. “Het is bijzonder spannend”, glimlacht ze. “De grote stormloop is, zoals verwacht, uitgebleven. Maar veel mensen die de afgelopen weken al nieuwsgierig waren, zijn toch even komen kijken. Mét inachtneming van de nodige coronamaatregelen natuurlijk. We dragen zelf een mondmasker en laten klanten bij het binnenkomen de handen ontsmetten. We proberen er sowieso voor te zorgen dat het hier veilig is om te winkelen.”

In AnneMuze verkoopt Annemie dameskleding met een sterke klemtoon op duurzaamheid. Daarnaast kan je er ook kennismaken met een aantal werken van plaatselijke kunstenaars. “Zodra het toegelaten is, wil ik ook een kleine koffiehoek openen. Door corona is het allemaal wat anders gelopen dan ik verhoopt had. Normaal had ik vrijdag een openingsreceptie willen geven, maar dat was natuurlijk onmogelijk. Maar ik ben blij dat ik de zaak heb kunnen openen zoals gepland. Ik zie het helemaal zitten en ik heb er veel goesting in.”

AnneMuze is op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur. Je vindt alle info op de website www.annemuze.be.