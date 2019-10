Altenawijk organiseert 13de garageverkoop en rommelmarkt Marc Ceulemans

01 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Altenawijk haar succesvolle garageverkoop en rommelmarkt, intussen al voor de dertiende keer.

Zowel bewoners van de Altenawijk als verkopers van buiten de wijk kunnen hier hun spullen aanbieden. In de Altenastraat en de Helenaveldstraat en alle tussenliggende straten word je verwelkomd bij de talrijke deelnemende bewoners op hun oprit, in hun voortuin of in hun garage. Ook een deel van de Antwerpsesteenweg en de Edegemsesteenweg doen mee, evenals de Mina Telghuislaan en de Pieter Potlaan. In al deze straten kan je dus terecht voor de garageverkoop.

De Biesaard en de Hoogmolenlaan en ook een deel van de Altenastraat en de bijhorende pleintjes worden volledig verkeersvrij gemaakt. In deze straten worden ook verkopers van buiten de wijk verwelkomd. Zowel de amateurverkopers als de doorwinterde rommelmarktkramers zijn van harte welkom. Meer info en inschrijven via de website www.altenawijk.be