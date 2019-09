Al meer dan 20 handelaars aangesloten bij het WIN-project Marc Ceulemans

10 september 2019

12u00 9

Dinsdagavond werd het onder het waakzaam oog van een vijftiental winkeliers het samenwerkingsakkoord van het WIN-project getekend. De ondertekenaars zijn burgemeester Bart Seldeslachts, Ivo Vereycken korpschef van de politiezone Hekla en Caroline Rolus van modeboetiek Buggy’s die trekker is van het initiatief. Het Win-netwerk werkt volgens het zelfde principe als een BIN-project, maar in samenwerking met winkeliers in de plaats van burgers, politie en gemeentebestuur.

Het is het eerste Win-netwerk in Kontich en Waarloos, gericht op het handelsleven in het centrum van Kontich. De handelsvereniging VANK staat volledig achter het initiatief en promoot haar leden om zich zoveel mogelijk aan te sluiten. Caroline Rolus beschouwt ex-politie-inspecteur en rijkswachter Nico d’Hooghe als ‘haar rechterhand’. Door zijn vroegere functies bij de rijkswacht en politie kent Nico ‘het klappen van de zweep’ en heeft daardoor de administratie op zich genomen.

Dat het WIN-netwerk een succes gaat worden, blijkt nu al door de meer dan 20 winkeliers die zich hebben ingeschreven.

Schepen van middenstand Marleen Van den Eynde (N-VA) is blij met de samenwerking. “Via het WIN is er een direct contact tussen winkeliers onderling en met de politie. Er worden preventieve tips gedeeld en bij een verdacht gedrag zal de politie een bericht verspreiden om iedereen te waarschuwen. Al de aangesloten winkeliers krijgen hiervan dan een telefonische boodschap. Ik kan onze lokale handelaars alleen maar aanmoedigen om zich bij het netwerk aan te sluiten”, aldus Marleen Van den Eynde.

“Door deze samenwerking verhogen we in ons dorp het algemeen veiligheidsgevoel en bevorderen we de sociale controle” verzekert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).