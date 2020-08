Academie zoekt vrijwilligers voor naleving coronaregels Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u30 0 Kontich De Academie in Kontich gaat vanaf 1 september weer van start met de lessen. Om dit op een veilige manier te organiseren, is de Academie dringend op zoek naar vrijwilligers.

Bedoeling is dat zij een helpende hand bieden bij het naleven van de coronamaatregelen. Het gaat dan onder meer om kinderen te begeleiden naar de juiste plek en toezicht houden bij het begin en einde van de lessen.

“We zoeken voor september twee tot drie communicatieve, vriendelijke vrijwilligers per halve dag om ouders en leerlingen te sensibiliseren”, klinkt het. “Je komt terecht in een fijne, creatieve werkomgeving en krijgt de mogelijkheid om andere taken op te nemen wanneer je geen toezicht houdt.”

Kandidaten kunnen zich aanmelden via vrijwilligerswerk@kontich.be of tel. 03 246 25 53.