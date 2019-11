Academie stelt werken van Sam De Buysscher tentoon Marc Ceulemans

06 november 2019

In de Kontichse Kunstacademie loopt er tot 1 februari de tentoonstelling ‘Toy Factory’, het label van Sam De Buysscher. Sam is één van de leerkrachten van het jongerenatelier ‘De Studio’ op zaterdag en ook docent in het kinderatelier van woensdagnamiddag.

Het is één van de ‘Entrée tentoonstellingen’ die de Academie brengt. De leerlingen en de bezoekers kunnen hierbij telkens kennis maken met het werk van de leerkrachten. De expo toont schilderijen, tekeningen, schetsen, afgewerkte flyers en affiches, die in opdracht door kunstenaar werden gemaakt. De tentoonstelling vindt plaats in de inkomruimte van de Academie, Mechelsesteenweg 140 Kontich.