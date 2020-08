Academie Kontich houdt fotozoektocht Ben Conaerts

04 augustus 2020

16u05 0 Kontich Nog de hele maand augustus kan je aan de Academie van Kontich deelnemen aan een fotozoektocht. Er valt een mooi pakket aan kunstenaarsmaterialen te winnen.

Creatieve geesten die op zoek zijn naar een leuke zomeractiviteit, kunnen aan de slag in het park van de Academie voor Schone Kunsten. Verspreid over de verschillende vensters op het gelijkvloers van de Academie vind je verschillende fotobeelden van de Academie en de ateliers in werking. Aan de hand van de foto’s moet je met een smartphone allerlei raadseltjes proberen op te lossen.

Deelnameformulieren zijn te vinden in de plastic map aan de inkomdeur, op te halen aan het gemeentehuis of hier te downloaden. De winnaar wordt begin september getrokken onder alle correcte inzendingen en persoonlijk gecontacteerd.