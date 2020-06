Academie komt met coronaveilig alternatief voor opendeurdagen Ben Conaerts

18 juni 2020

17u25 0 Kontich De Academie Kontich ziet zijn jaarlijkse Open Academiedag in het water vallen door de coronacrisis. Maar er wordt op zaterdagen 20 en 27 juni wel een coronaveilig alternatief voorzien.

Wie alsnog met de docenten in contact wil komen en kennismaken, kan hen op beide zaterdagen tussen 12 en 16 uur telefonisch bereiken via tel. 03 457 42 35. Zij staan klaar om al je vragen te beantwoorden over de opleiding die je wil volgen. De inschrijvingen voor het volgende schooljaar zijn intussen al volop lopende. Je vindt er alle informatie over op de website van de Academie.