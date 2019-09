Academie klaar voor nieuw schooljaar Ben Conaerts

16u13 0 Kontich De Academie van Kontich start op 3 september aan haar nieuwe schooljaar. Dat gaat gepaard met een aantal vernieuwingen.

“Vorig schooljaar is er heel wat veranderd in ons aanbod. Door de nieuwe mogelijkheden hebben veel nieuwe leerlingen hun weg gevonden naar ons onderwijs. Het leerlingenaantal steeg met net geen 50 leerlingen naar 547”, zegt directeur An Bellers.

Ook in het nieuwe schooljaar blijft de Academie vernieuwen. Zo zal je voortaan ook op vrijdagvoormiddag les kunnen volgen. “De ateliers Grafiek, Levend Model én het Cross-Over atelier breiden hun lesmomenten uit. Meer contactmomenten dus voor onze leerlingen om uit te kiezen”, klinkt het.

Wie inspiratie wil opdoen, kan nog tot eind september komen deelnemen aan een gratis proefles. Je kan je komst melden via een mailtje secretariaat.academie@kontich.be met vermelding van je naam en het atelier dat je wenst te volgen. Meer informatie vind je via de website www.academiekontich.be.