Aanrijding tussen vrachtwagen en twee personenwagens op E19: één lichtgewonde en veel materiële schade CVDP

28 januari 2020

14u07 0 Kontich Aan de oprit van de E19 in Kontich vond deze ochtend een ongeval plaats tussen twee personenwagens en een vrachtwagen.

“De aanrijding gebeurde om 09.50 uur ter hoogte van de oprit in Kontich richting Brussel”, vertelt de woordvoerder van de Federale Politie. “Er was veel materiële schade aan de voertuigen en er lagen verschillende brokstukken op de weg. Eén persoon werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.” Ondertussen zijn de brokstukken opgeruimd en is de weg terug vrij.