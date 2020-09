Aanrijder riskeert 6 jaar cel voor moordpoging op parking discotheek Patrick Lefelon

07 september 2020

17u51 0 Kontich De procureur heeft zes jaar cel gevorderd voor Sliman B. (30) uit Mechelen, die vervolgd wordt voor poging tot moord. Hij had vorig jaar een man omvergereden na een ruzie in discotheek Copacabana in Kontich. Het slachtoffer raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en lag een tijdje in coma. De beklaagde ontkent dat de aanrijding opzettelijk gebeurde.

Sliman B. en Mathy A. hadden in de vroege ochtend van 26 mei 2019 een discussie gekregen in discotheek Copacabana. Wat de precieze aanleiding was, kan geen van beide zich nog herinneren. Er was behoorlijk wat alcohol in het spel geweest. Verschillende getuigen bevestigen wel dat Mathy A. de beklaagde een slag of een schop had gegeven.

Mathy A. was daarna met enkele vrienden te voet vertrokken. Sliman B. was kwaad in zijn auto gestapt. “Ik rij hem overhoop. Ik heb in Marokko toch al in de ‘bak’ gezeten”, zou hij volgens een getuige gezegd hebben. De beklaagde ontkent dat.

Sliman B. draaide de Grote Steenweg op richting Kontich en passeerde rakelings langs het slachtoffer, dat in dezelfde richting stapte. Mathy A. zou hem hebben nageroepen dat hij moest terugkomen. Vierhonderd meter verderop maakte Sliman B. rechtsomkeer. Volgens getuigen ging Mathy A. op de rijbaan staan, waarna de beklaagde zonder te remmen op hem inreed. “De beklaagde voelde zich misschien uitgelokt door het slachtoffer, maar zijn reactie was buiten proportie”, zei de procureur.

De verkeersdeskundige becijferde dat de impact aan een snelheid van 38 à 44 kilometer per uur gebeurde. Mathy A. werd een weiland in gekatapulteerd. Hij had een gebroken bovenbeen, een gescheurde blaas, zes gebroken ribben, een klaplong en hoofdwonden.

“Niet geremd”

Sliman B. verklaarde dat hij rechtsomkeer had gemaakt, omdat hij zich van richting had vergist, en ontkende dat de aanrijding opzettelijk gebeurde. “Hij heeft inderdaad niet geremd, omdat hij dacht dat het daarvoor al te laat was. Hij heeft wél een uitwijkmanoeuvre naar rechts gemaakt, wat door de verkeersdeskundige bevestigd wordt. Na de aanrijding zat hij in zak en as”, stelde advocate Joke Kerremans. Ze pleitte voor een herkwalificatie naar ‘onopzettelijke slagen en verwondingen’.

Mathy A. vroeg een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro. Door zijn letsels kan hij de job van chemisch reiniger niet meer uitoefenen en zal hij zich ook moeten omscholen.

Vonnis op 5 oktober