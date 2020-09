Aanleg van nieuwe randparking Spoorwegstraat van start: “Aantal parkeerplaatsen wordt verdubbeld” Ben Conaerts

24 september 2020

17u23 2 Kontich Op maandag 28 september gaat de aanleg van de nieuwe randparking aan de Spoorwegstraat in Kontich van start. Daar worden ongeveer 150 parkeerplaatsen gerealiseerd, goed voor een verdubbeling van de capaciteit.

De randparking zal een aanpalende uitbreiding vormen van de huidige parkeerstrook van de Spoorwegstraat. De uitbreiding komt dan op het gedeelte tussen de bestaande parkeerplaatsen en de huidige afrit van de N171 richting Edegem. De verbinding tussen het gedeelte N171 komende van Sint-Rita en het gedeelte N171 richting Edegem wordt dan voor beide richtingen op de verste verbinding gebracht. De aanleg start op maandag 28 september en zal volgens de huidige planning 50 werkdagen in beslag nemen. Daarmee zouden de werken nog voor de kerstvakantie volledig zijn afgerond.

Fietsenstalling

Tijdens de eerste week worden de bomen gerooid en geldt op de parking een parkeerverbod. Vervolgens doet de aannemer de nodige aanpassingen aan de nieuwe op- en afritstroken, zodat de verbinding met de N171 richting Edegem hersteld wordt. Dat zal ongeveer acht weken in beslag nemen. Intussen is ook reeds de aanleg van de nieuwe parkeerzone gestart. Dat werk neemt ongeveer vier weken in beslag. Ten slotte wordt aan de zijde met de Molenstraat nog een ruime fietsenstalling aangelegd. De aansluiting van de Spoorwegstraat met de Molenstraat en de heraanleg van het wegdek van de Molenstraat worden in een latere fase uitgevoerd, met name van maart tot april 2021.

Parkeerschijf

“Met deze nieuwe randparking willen we de parkeerdruk in het centrum verminderen en de leefbaarheid verhogen”, zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA). “In totaal zullen er na deze realisatie ongeveer 150 plaatsen beschikbaar zijn, wat een verdubbeling van de capaciteit betekent. De parking zal gratis zijn, net zoals de parkeerplaatsen in het centrum van Kontich zelf. Maar automobilisten zullen op de randparking geen gebruik moeten maken van een parkeerschijf. Zo willen we langparkeerders, zoals mensen die een hele dag komen werken in het centrum, een makkelijk alternatief bieden om hun auto kwijt te raken op wandelafstand.”

