945.000 euro subsidie voor lokaal woonbeleid Ben Conaerts

19 december 2019

13u19 2 Kontich Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) maakt 944.862,54 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint en Hove te ondersteunen.

Volgens de minister staat de woningmarkt voor grote uitdagingen, zoals de bevolkingstoename en gezinsverdunning. “Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Zij zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid. Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint, Hove de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid, namelijk een divers en betaalbaar woonaanbod, een kwaliteitsvol woningpatrimonium en begeleiding van de inwoners. “In het meerjarenplan, zoals het op onze gemeenteraad van afgelopen maandag ook goedgekeurd is, staan verschillende actiepunten rond het woonbeleid in onze gemeente”, zegt Cindy Vanbaeden (N-VA), schepen van Welzijn in Kontich. “We zijn blij met de extra middelen die we ontvangen om dit beleid de komende jaren in de praktijk uit te voeren.”

“Binnen Igean werken we met onze gemeenten samen om het woonbeleid verder uit te werken”, vult Aartselaars schepen van Wonen Hilde Heyman (N-VA) aan. “Dankzij deze subsidies kunnen we bijvoorbeeld verder werk maken van de conformiteitsattesten om de woonkwaliteit voor onze inwoners te verbeteren. Daarnaast kunnen we ook verder werk maken van een lokaal woonloket, waar onze inwoners met al hun vragen rond wonen terecht kunnen.”