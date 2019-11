82 extra parkeerplaatsen aan Spoorwegstraat tegen eind 2020: “Makkelijk alternatief voor parkings in centrum” Ben Conaerts

26 november 2019

12u57 0 Kontich Het gemeentebestuur van Kontich wil tegen eind 2020 een nieuwe randparking aanleggen aan de Spoorwegstraat, goed voor 82 extra parkeerplaatsen. “Mensen die in ons centrum moeten zijn, kunnen daar hun auto kwijt op wandelafstand”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). De vergunningsaanvraag wordt in december ingediend.

“We waren al langer op zoek naar een oplossing voor de grote parkeerdruk in onze centrum”, zegt Wevers. “Met een nieuwe randparking van 82 parkeerplaatsen zetten we een belangrijke stap. De nieuwe randparking moet er komen langs de Spoorwegstraat, op de gronden van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). We zijn heel blij dat het AWV bereid was om deze gronden af te staan en zo een belangrijk project voor Kontich mogelijk te maken. Concreet zal er gebruik worden gemaakt van het stuk expresweg, parallel aan de Spoorwegstraat, waar vandaag de wagens richting Edegem rijden. Het stuk expresweg waar het verkeer nu richting E19 rijdt, wordt wat breder, zodat men hier in de beide richtingen kan rijden.”

Geen parkeerschijf

De parking zal gratis zijn, net zoals de parkeerplaatsen in het centrum van Kontich zelf. Maar automobilisten zullen op de randparking geen gebruik moeten maken van een parkeerschijf. “Zo willen we langparkeerders, zoals mensen die een hele dag komen werken in het centrum, een makkelijk alternatief bieden om hun auto kwijt te raken op wandelafstand. Ze zullen niet langer de centrumstraten onnodig drukker maken. De parkeerplaatsen in en rond de winkelstraten kunnen meer gebruikt worden door klanten van onze vele handelaars. Het is dus een positief verhaal voor de verkeersveiligheid, de bewoners én de handelaars”, aldus Wevers.

Start in augustus 2020

Voor de aanleg van de nieuwe parking is er een budget van 300.000 euro. Maandagavond organiseerde het gemeentebestuur al een informatieavond voor de omwonenden van de Spoorwegstraat. “We starten de vergunningsprocedure op in december”, zegt de schepen. “In januari en februari volgt een openbaar onderzoek. Eens we van het Vlaams Geweest de vergunning hebben gekregen, hopen we in augustus 2020 te kunnen starten met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, zullen mensen zich daar nog voor het einde van 2020 kunnen parkeren.”