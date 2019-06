78 tekenaars zorgden voor kleurrijke straten tijdens Midzomerzondag Marc Ceulemans

23 juni 2019

21u06 0

De handelsvereniging VANK en haar mede-organisators zoals het gemeentebestuur, Lions Club Kontich, politie, betrokken handelaars en vrijwilligers, kunnen terugblikken op een geslaagde Midzomerzondag, anno 2019.

78 tekenaars tussen 4 en 50 jaar zorgden ervoor dat de straten een andere motief kregen. Het was de Lions Club Kontich die hun schouders onder dit initiatief zette. Iedere deelnemer werd beloond met een prijs, naargelang de beoordeling van hun werk, met een onderscheid in de leeftijdscategorie.

80 oldtimers met hun bestuurders verschenen aan de start voor een rally van ongeveer 100 km. Dit jaar verliep de tocht via Mechelen naar de aspergestreek in Klein Brabant, waarover de vragen gingen. De terugkomst liep via Aartselaar. 35 deelnemers mochten een prijs mee naar huis nemen.

De organisator Paul Wuyts en zijn echtgenote en de parcoursbouwers werden door het bestuur van de Vank gehuldigd voor de organisatie gedurende 10 jaar.

Veel aandacht ging er naar Studio Belle-Epoque uit Mechelen. De leden met kledij uit het einde van de 19e eeuw zorgden voor een kleurrijk tintje in Kontich – Centrum.

En voor de muzikale sfeer konden de terrasjesmensen rekenen op een streetband en op het orkest “Een vierkante meter’.

“Uiteraard zijn we tevreden met het aantal bezoekers, als je er rekening mee houdt dat er in de omliggende gemeenten gelijkaardige activiteiten plaatsvonden. Volgend jaar willen we Midzomerzondag toch nog uitbreiden met meer activiteiten en misschien ook met muzikale optredens”, kondigt Vank-voorzitter Oswald Vansintejan aan.