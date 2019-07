500 medewerkers zorgen voor vlekkeloos verloop van Sint-Martinusprijs Marc Ceulemans

15 juli 2019

12u31 0 Kontich 70 vrijwilligers en 430 seingevers hebben ervoor gezorgd dat de 56ste Sint-Martinusprijs, een 4-daagse wielerwedstrijd voor junioren, ook dit jaar vlekkeloos is verlopen. Er kwamen zelfs felicitaties van de UCI.

“Natuurlijk zijn enkele valpartijen nooit uit te sluiten”, zegt Gregoor Van Moer, voorzitter van de Wielerclub Steeds Vooraan, die de organisatie op zich nam. Volgens het Belgisch reglement konden er ‘slechts’ 25 ploegen inschrijven. “Door dit reglement is het jammer dat een Spaanse en een Italiaanse ploeg niet hebben kunnen deelnemen”, betreurt Gregoor.

Alle medewerkers werden op de receptie tijdens de prijsuitreiking uitgenodigd, als blijk van waardering. Maar de echte beloning komt nog: een diner en een ‘drinkavond’ in december.

Het is voor de 29ste keer dat de Gregoor Van Moer of de ‘Gore’ zoals hij door zijn vrienden en kennissen wordt genoemd aan het roer staat van de organisatie. “Tijd om op pensioen te gaan”, grapt de Gore.Een opvallend gegeven tijdens deze wedstrijd is de aanwezigheid van Mister Martin Backly, uit Groot-Brittannië die voor de 29ste keer op rij als ploegleider aan deze wielerwedstrijd deelnam.

De voorbereiding voor de volgende Sint–Martinusprijs begint al van in het begin van volgend jaar. Het gemeentebestuur dat jaarlijkse wielerprijs jaarlijks inricht, neemt het leeuwenaandeel van de kosten op zich. De Wielerclub Steeds Vooraan en 240 sponsors doen ook een duit in het zakje.