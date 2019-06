41ste Wijkentornooi van Komart Volley is andermaal een succes Marc Ceulemans

11 juni 2019

14u27 2 Kontich Afgelopen weekeinde vond het wijkenvolleybaltornooi van Komart Volley plaats, een van de grootste sportevenementen van Kontich. Door het slechte weer moest er voor een alternatief programma gekozen worden. Maar dat de belette de deelnemers en de organisatoren niet om er weer een schitterde editie van te maken.

Maar liefst 55 ploegen lieten zich inschrijven. En voor de barbecue na de finale waren er 850 liefhebbers. Vorige week donderdag en vrijdag werd gewoontegetrouw de tent opgesteld, de 11 terreinen gelegd en alles ingericht om alle deelnemers en sympathisanten in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen.

Kontich Stormweer

In nacht van vrijdag op zaterdag stak er stormweer op, de nachtwakers van dienst hadden een korte bezorgde nachtrust. Zaterdagvoormiddag werd in samenspraak met brandweercommandant Luc Van Hoof beslist om de zaterdagwedstrijden af te gelasten. “De veiligheid van deelnemers en bezoekers kon in de tent niet gegarandeerd worden. Met pijn in het hart, maar overtuigd van de noodzaak, werd dit voor de eerste keer in de geschiedenis van het wijkentornooi aan alle deelnemers meegedeeld”, betreuren de organisatoren.

Alternatief programma

“Gelukkig ging de wind zaterdagnamiddag wat liggen en werd een rustige zondag beloofd door alle weermannen en –vrouwen. Alle deelnemers kwamen dan ook dubbel gemotiveerd opdagen voor de wedstrijden van zondag. Er werd een alternatief programma in mekaar gestoken zodat we op het einde van de dag, na zes wedstrijden voor elke ploeg, toch een recreatieve en competitieve winnaar konden huldigen. Na twee uiterst spannende en sportieve finales in drie sets werden Albertlei bij recreatief en Oude Baan 2 bij competitief de verdiende winnaars van dit 41ste wijkentornooi”, legt Leo Beeckmans uit.

Na de finales mochten ook dit jaar 2 goede doelen, Jenne’s Friends Projects vzw en Jay’s Zomerbar XXneL, een deel van de winst ontvangen voor hun project. Daarna volgde de prijsuitreiking in aanwezigheid van schepenen Luc Abrams, Wim Claes en Willem Wevers en KWB-voorzitter Johan De Herdt.

Barbecue met 850 deelnemers

Traditiegetrouw was toen reeds de BBQ gestart met 850 inschrijvingen. Al even traditiegetrouw namen daarna de Natte Gazette het initiatief over en maakten ook zij er samen met de aanwezigen weer een geweldige muzikale feestnacht van als afsluiter van het tornooi.