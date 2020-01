34-jarige fietser hersendood nadat hij gegrepen wordt door bestelwagen: “Michiel was de meest geëngageerde mens van de streek.”

Kontich

De 34-jarige Michiel Claus uit Antwerpen die dinsdagochtend op de fiets werd aangereden in Edegem , is dezelfde dag hersendood verklaard in het Universitair Ziekenhuis. De fietser kruiste ’s ochtends vroeg de Prins Boudewijnlaan, waar hij gegrepen werd door een bestelwagen. “Het café, de zomerbar, de basketploeg, zijn project met daklozen… Michiel was de meest geëngageerde mens van de streek.”