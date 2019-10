25 vrijwilligers trotseren het slechte weer om Waarloos proper te maken Marc Ceulemans

06 oktober 2019

Ongeveer 25 vrijwilligers waaronder schepen van Groenzorg Wim Claes (Open Vld) en gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts (N-VA) hebben zich zondagvoormiddag in voortdurende regen ingezet om het zwerfvuil in Waarloos op te ruimen.

Tom Van de Walle voorzitter van de dorpsraad was uiterst tevreden. Niet alleen over de opkomst van de vrijwilligers, maar ook omdat er toch een merkbare verbetering was van de hoeveelheid zwerfvuil tegenover de vorige actie, een half jaar geleden.

“Dat komt zeker doordat er nu bewoners zijn die regelmatig in hun omgeving het zwerfvuil opruimen”, meent Tom Van den Walle. Toch werden er nog een 30-tal zakken gevuld met zwerfvuil.

“Opvallend was dat er ditmaal grote stukken afval werden opgeruimd, zoals autobanden en onderdelen van auto’s. “In de grachten van de Michel Geysemansstraat hebben we opvallend veel lege en half volle flessen van drank gevonden. Vermoedelijk komen die van mensen die uitgaan en op voorhand al wat drinken. Verder fietsen, onderdelen van fietsen en spuitbussen om banden te herstellen, wat wel jammer is”, betreurt Tom Van de Walle.