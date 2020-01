17-jarige opgesloten voor neersteken van buschauffeur De Lijn, verdachte ontkent Patrick Lefelon

18 januari 2020

12u17 56 Kontich Een 17-jarige jongeman uit Kontich is gearresteerd voor de moordpoging op een buschauffeur van De Lijn. De bestuurder kreeg op 9 januari tien messteken. Nadien werkte hij zijn ronde nog af - wellicht onder shock - en parkeerde zijn bus in de stelplaats in Tisselt (Willebroek). De verdachte ontkent de steekpartij. Hij is wel in een gesloten instelling geplaatst.

Na doorgedreven onderzoek heeft Politiezone Hekla vrijdagochtend een 17-jarige opgepakt in het onderzoek naar de aanval op de 58-jarige buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands.

De verdachte tiener dook op in de camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij zijn verhoor bij de politie heeft de minderjarige de feiten ontkend. Vrijdag is de minderjarige voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen die beslist heeft om de minderjarige te plaatsen in een gesloten instelling.

Inlichtingen vragen

De 58-jarige buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands kwam iets na vijf uur donderdagavond aan aan het station van Kontich. Omdat hij te vroeg was, wilde hij even een sigaret roken. Hij opende de deur van de bus. Een vijftienjarig meisje uit Kontich stapte op de chauffeur af om inlichtingen te vragen. Op dat moment dook een man op die zich meteen op de bestuurder richtte en tijdens een schermutseling met een mes uithaalde.”

“Na de aanval zette de verdachte het op een lopen. De chauffeur sloot de deuren. Mogelijk verkeerde hij in shock toen hij zijn rit richting Lier verder zette. Pas in stelplaats in Tisselt (Willebroek) had hij in de gaten dat hij steekwonden had opgelopen en belde zijn collega’s de politie.”

Het slachtoffer werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Edegem. “Volgens de artsen is er sprake van tien steekwonden in de buikstreek, ter hoogte van de hals, in het rechterbovenbeen en in de armen. De verwondingen waren levensbedreigend. De chauffeur is drie weken werkonbekwaam.