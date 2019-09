11.11.11. zoekt nog vrijwilligers Marc Ceulemans

27 september 2019

16u14 0

De dienst Ontwikkelingssamenwerking is nog op zoek naar vrijwilligers die van deur aan deur willen gaan om geld op te halen voor de 11-11-11-actie.

Dat is nodig om van de actie, die plaats vindt op 9 november, een groot succes te maken. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de vrijetijdsdienst via uitwinkel@kontich.be, of bel naar 03/450.78.32.

In Waarloos vindt de actie plaats van 10 tot 13 uur. uur. Samenkomst in de Pastorie in de Ferdinand Maesstraat. In Kontich-Kazerne is de samenkomst voorzien vanaf 14 uur in de Monfortschool, tegenover de bib. In Kontich-centrum en in de Sint-Rita wijk is er geen deur-aan-deur omhaling. De dienst ontwikkelingssamenwerking bevindt zich op het Sint-Jansplein, 8. Te bereiken via het telefoonnummer 03/450.78.31.