‘Warmste dag’ in Sint-Jozefinstituut brengt zo’n 15.000 euro op Marc Ceulemans

27 oktober 2019

12u55 6 Kontich De Warmste Dag op het Sint-Jozefinstituut of De Dag van de Solidariteit heeft vermoedelijk 15.000 euro opgebracht.

Het evenement vond plaats op de speelplaats van de school. De gekozen goede doelen naar waar de opbrengst wordt geschonken zijn onder meer het Team Pia, Run For Forest, waar de school een project heeft lopen en het Kinderkankerfonds.

Alle leerlingen van het laatste jaar hebben hun uiterste best gedaan om van het project een groot succes te maken, waar zij ook in slaagden. Zij organiseerden allerlei attracties, eet- en drankkraampjes, een lounge, een koffiebar en nog veel meer.

Voor de sportievelingen was er een uitdaging op een rodeostier, een ‘verschrikkelijke’ grimebeurt of een horrortochtje. Of romantischer… een roos voor je geliefde.

En zij die er honger hadden van gekregen, konden die stillen in een Chinees restaurantje, een Amerikaanse hamburgertent of aan een standje met Vietnamese specialiteiten, waar je ook koffiekoeken en andere gerechten kon krijgen.