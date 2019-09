“Waarloos zal er binnen zes jaar anders uitzien” Marc Ceulemans

23 september 2019

08u30 0

“Waarloos zal er binnen zes jaar anders uitzien”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Willem Wevers (N-VA), vastberaden. Hiermee reageert schepen Wevers op een opmerking van voormalig raadslid Leon Joosten (Dorpslijst Sander) via sociale media.

Dit naar aanleiding van de goedgekeurde plannen om in de Ooststatiestraat een riant fietspad en voetpaden aan te leggen. “Meer dan een jaar geleden heeft de schepen, WW, beloofd om het voetpad in Waarloos, Beekboshoek, te vernieuwen (voor eind 2018). Is ondertussen nog steeds niet gebeurd. Maar ja, da’s Waarloos...”, citeert Leon Joosten.

Met een aantal initiatieven in het vooruitzicht wil Willem Wevers aantonen dat de deelgemeente Waarloos zeker niet stiefmoederlijk wordt behandeld.

Wevers geeft wel toe dat er de intentie was om het voetpad in de Beekhoekstraat in Waarloos te vernieuwen.

Hij zegt hierover: “We waren dat inderdaad van plan. Maar ons contract met onze aannemer voor iets kleinere werken liep blijkbaar af en dat is niet meer gelukt voor het einde van het contract. Ondertussen hebben we een nieuw contract sinds een aantal weken. En in het voetpadenplan van voetpaden die we op vrij korte termijn willen aanpakken is het voetpad in het begin van de Beekboshoek opgenomen.”

“In Waarloos wordt veel geïnvesteerd en dat zal alleen maar toenemen de komende maanden en jaren. De voorbije 6 jaar toen Dorpslijst Sander deel uitmaakte van de meerderheid, heb ik Leon Joosten niet horen klagen over het beleid in Waarloos. Maar de komende 6 jaar gaan we een pak meer doen in Waarloos en nu ineens is het allemaal niet voldoende”, pareert Wevers.

Hij wijst erop dat de speeltuin eraan komt.

“Over het masterplan voor Waarloos is al veel overleg geweest met verenigingen en andere partijen. En er staan ook een heel aantal Waarlose straten op het programma de komende jaren. Waarloos zal er binnen 6 jaar helemaal anders uit zien”, besluit schepen Wevers vastberaden.