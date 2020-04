“Puzzel mee aan nieuw dak voor onze schuur”: Casa di Mauro organiseert originele online benefietactie Ben Conaerts

28 april 2020

14u29 0 Kontich De vzw Casa di Mauro organiseert van vrijdag 1 tot en met zondag 3 mei een online puzzeldriedaagse om geld in het laatje te krijgen. Iedereen kan een van de 500 puzzelstukjes kopen en op die manier meehelpen aan de bouw van een nieuw dak voor de schuur.

De coronacrisis heeft zware gevolgen voor Casa di Mauro. De Kontichse vzw, die normaliter een thuis biedt aan negen volwassenen met een beperking, heeft al zijn geplande evenementen en acties noodgedwongen moeten annuleren. Nochtans is de nood aan extra fondsen bijzonder groot: het dak van de schuur van de leefboerderij werd zwaar gehavend tijdens de voorjaarsstormen en is dringend aan herstelling toe. Een investering met een kostenplaatje van liefst 100.000 euro. Om dat geld in te zamelen, organiseert Casa di Mauro nu een online benefietactie.

3 euro per stuk

“Omdat iedereen nu weer aan het puzzelen is, kwamen we op het idee om een puzzelactie te organiseren”, zegt voorzitter Lieve Debaillie van de vzw Casa di Mauro. “We hebben een puzzel gemaakt van het dak van de schuur, goed voor 500 stukjes. Het is de bedoeling om tijdens de puzzeldriedaagse van 1 tot en met 3 mei samen die puzzel te maken vanop afstand. Iedereen kan een of meerdere puzzelstukjes kopen aan 3 euro per stukje. Wie dat doet, maakt kans om de volledige puzzel te winnen én helpt mee aan de bouw van een nieuw dak voor de schuur. We hopen dat we alle 500 stukjes kunnen verkopen.”

Geldprijs

Casa di Mauro doet met zijn puzzeldriedaagse ook mee aan het BENEFIETkot, een samenwerking tussen Trooper en Payconiq by Bancontact. Dat is een platform waar je al je online benefietacties kan delen en waar je kans maakt op een mooie geldprijs. Bancontact Payconiq Company zal namelijk drie verenigingen met een originele benefietactie belonen door hun winst van de actie te verdubbelen.

Een puzzelstukje kopen kan door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE41 0688 9639 4710 met vermelding: ‘Puzzelactie’, je naam en het aantal stukjes. Je kan het bedrag vanaf 1 mei ook betalen via de Payconiq by Bancontact-app. Het enige wat je moet doen, is ‘Vzw Casa di Mauro’ opzoeken in de ‘winkellijst’ in de app of de QR-code van de vzw scannen.

Meer info over de actie vind je op Facebook.